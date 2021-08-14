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Cristiano Ronaldo'nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

Cristiano Ronaldo, hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Ronaldo'nun bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli, uzun bir süredir Georgina Rodriguez'le aşk yaşıyor. Ronaldo-Georgina Rodriguez'in başı şu sıralar Portekiz'deki evleriyle dertte ve sadece 15 günleri var.

14.08.2021 13:10 - Son Güncelleme: 14.08.2021 13:10
Cristiano Ronaldo’nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Ronaldo'yu tanımayanınız yok. Kendisi güzeller güzeli model Georgina Rodriguez'le beraber dillere destan bir aşk yaşamakta. Ronaldo kariyerindeki başarısı kadar, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

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Cristiano Ronaldo’nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

Kendisi, geçtiğimiz günlerde de Lizbon'daki 6 milyon sterlinlik dairesine aldığı yeni yatakla yine gündem olmuştu.

Cristiano Ronaldo’nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

Hatta Cristiano Ronaldo'nun iç mimarları, yenilenen yatak odası için alınan dev çift kişilik yatağı Lizbon'daki çatı katı evine çıkarabilmek için vinç çağırmak zorunda kaldı. Portekiz basınında çıkan haberlere göre beş iç mimar, Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in evini yeniliyordu.

Cristiano Ronaldo’nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

Bu dev ebeveyn yatağının yanı sıra, Ronaldo'nun giriş holü için 300.000 sterlin değerinde bir Louis Vuitton duvar resmi satın aldığı da söyleniyordu. İşte Ronaldı ve Rodriguez'in başı bu evle dertte.

Cristiano Ronaldo’nun sadece 15 günü var ültimatom çoktan verildi! Yasa dışı olduğu ortaya çıktı ya yıkacak ya yıkılacak

Ronaldo bu evin çatına bir cam çardak yaptırdı ancak bu çardak için bir resmi başvuru yapılmadı. Yani aslında bu çardak kaçak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre de resmi makamlar bu göz yoran ve kaçak olan çardak için harekete geçti.

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