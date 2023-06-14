Vav TV İzle
Haberler Spor Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan Vincenzo Montella ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, deneyimli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu arayarak sarı-lacivertli takıma davet ettiğini yazdı. İşte ayrıntılar...

14.06.2023 15:10 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:10
Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı. Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı. Kanarya'nın gündeminde ise Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella gibi isimler yer alıyordu.

Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'de henüz teknik direktör konusunda somut bir gelişme yaşanmasa da İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.

Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Sarı lacivertli kulüp, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla temas halindeydi. Kanarya'nın kadrosunu güçlendirmek için Avrupa piyasasında tanınmış futbolcularla görüşme halinde olduğu ifade edilmişti.

Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Vincenzo Montella'nın, flaş bir yıldızı sarı lacivertlilere çağırdığı kaydedildi.

SON DAKİKA