Montella yıldız ismi Fenerbahçe’ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı. Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı. Kanarya'nın gündeminde ise Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella gibi isimler yer alıyordu.