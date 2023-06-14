Montella yıldız ismi Fenerbahçe'ye getiriyor! İtalyanlar duyurdu
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin hoca adayları arasında yer alan Vincenzo Montella ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, deneyimli çalıştırıcının yıldız futbolcuyu arayarak sarı-lacivertli takıma davet ettiğini yazdı. İşte ayrıntılar...
Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus ile kupa finalinin ardından yollar ayrılmıştı. Yönetim bu gelişme sonrası hoca arayışlarına başlamıştı. Kanarya'nın gündeminde ise Sergen Yalçın, İsmail Kartal, Mircea Lucescu ve Vincenzo Montella gibi isimler yer alıyordu.
Fenerbahçe'de henüz teknik direktör konusunda somut bir gelişme yaşanmasa da İtalya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi.
Sarı lacivertli kulüp, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında birçok yıldızla temas halindeydi. Kanarya'nın kadrosunu güçlendirmek için Avrupa piyasasında tanınmış futbolcularla görüşme halinde olduğu ifade edilmişti.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Vincenzo Montella'nın, flaş bir yıldızı sarı lacivertlilere çağırdığı kaydedildi.