İşte Galatasaray'ın yeni 10 numarası!
Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, gelecek sezon için transfer rotasını Şampiyonlar Ligi'ne göre çizdi. Sarı kırmızılı yönetim, Dries Mertens'in yerine daha etkili bir 10 numara almak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Aslan'ın gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte ayrıntılar...
12.06.2023 17:07 - Son Güncelleme: 12.06.2023 17:07
Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirip 23. kez kupayı kaldıran Galatasaray, çıtayı yükseltti ve Şampiyonlar Ligi için operasyona başladı.
Sacha Boey ve Victor Nelsson'a özellikle İngiltere'den teklif yağıyor. Diğer isimlere de kanca atan takımlar olurken yönetim, kadro iskeletinin bozulmasını istemiyor.