Galatasaray'ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde bambaşka bir transfer politikası uygulama kararı almıştı. Transferde dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı şampiyon yapmış yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...
15.06.2023 14:22 - Son Güncelleme: 15.06.2023 14:22
Yönetim, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasına rağmen transfer operasyonuna büyük bir hızla devam ediyor.