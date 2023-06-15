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Galatasaray'ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde bambaşka bir transfer politikası uygulama kararı almıştı. Transferde dünyaca ünlü yıldızlara yönelen Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Yönetimin, geçtiğimiz dönemlerde Galatasaray'ı şampiyon yapmış yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

15.06.2023 14:22 - Son Güncelleme: 15.06.2023 14:22
Galatasaray’ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Yeni sezonda iddialı bir takım kuracak olan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde bomba hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Kanarya ilk olarak Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Galatasaray’ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Fenerbahçe 26 yaşındaki futbolcuya 4 senelik imza attırmıştı.

Galatasaray’ın şampiyon yıldızı Fenerbahçe’ye geliyor!

Yönetim, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasına rağmen transfer operasyonuna büyük bir hızla devam ediyor.

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