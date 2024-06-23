EURO 2024’te Arda Güler şaşkınlığı! Dünya basını “Montella genç yıldızı neden ilk 11’e almadı?” diye sordu: İspanyollardan çok konuşulacak kıskançlık iddiası

Türkiye-Portekiz maçı Portekiz'in 3-0 üstünlüğü ile sonlanırken A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella 'nın Arda Güler 'i yedek kulübünde bekletmemesi ve 70'inci dakikada oyuna dahil etmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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İSPANYOLLAR "KISKANÇLIK" DEDİ

İspanyol gazetesi As'ın köşe yazarı Alfredo Relano, "Portekiz Güler'siz Türkiye'yi ezip geçti" başlığını kullanırken "Arda Güler, oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi. Orta alanda ve ceza sahasına yakın bölgede topu anlamlı bir şekilde dolaştırdı ve işler onun etrafında gelişti. Bu durum, neden maça ilk 11'de başlamadığını anlamayı zorlaştırıyor. Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum." İfadelerine yer verdi.