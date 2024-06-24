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Almanya'daki EURO 2024'te "karpuz" desenli şapkayla Filistin’e destek: "Türk halkı olarak her zaman Filistin'in yanındayız"

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken devam eden Almanya'da devam eden EURO 2024'te işgal altındaki Filistin toprakları unutulmuyor. 20 Haziran'daki İspanya-İtalya, 22 Haziran'daki Türkiye-Portekiz ve dün oynanan İskoçya-Macaristan karşılaşmaları öncesinde futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 10:47 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:59
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız 1

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırırken devam eden Almanya'da devam eden EURO 2024'te işgal altındaki Filistin toprakları unutulmuyor.

Avrupa Şampiyonası'nda "karpuz" desenli şapkayla Filistin'e destek

Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız 2

EURO 2024'TE FİLİSTİN UNUTULMADI
Almanya'nın evsahipliğinde devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024), 20 Haziran'da Gelsenkirchen'deki İspanya-İtalya, 22 Haziran'da Dortmund'daki Türkiye-Portekiz ve dün oynanan Stuttgart'taki İskoçya-Macaristan karşılaşmaları öncesinde futbolseverlere Filistin bayrağının kırmızı, beyaz, yeşil ve siyah renklerini taşıyan karpuz dilimi desenli şapkalar dağıtıldı.

Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız 3

20 Haziran'da milli takımlarını desteklemek için Gelsenkirchen Stadyumu'na gelen İtalyan ve İspanyol taraftarlara karpuz desenli şapka dağıtıldı.

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