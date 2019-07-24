Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık
Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim'e konuştu. Çetinkaya, "Topuk Yaylası'nda Aykut Kocaman bana Eljif'in videolarını izlettirdi. Bu çocuğu alırsak F.Bahçe'nin geleceği kurtulur" dedi... Çok zordu ama başardık. Aziz Başkan, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve benim bu işte emeğimiz çok... Enkaz bıraktı diyorlar ama bu yönetime değerli bir Elmas bıraktık." dedi.
24.07.2019 07:51
- Son Güncelleme: 24.07.2019 07:51
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