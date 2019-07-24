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Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

Eljif Elmas'ı Fenerbahçe'ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim'e konuştu. Çetinkaya, "Topuk Yaylası'nda Aykut Kocaman bana Eljif'in videolarını izlettirdi. Bu çocuğu alırsak F.Bahçe'nin geleceği kurtulur" dedi... Çok zordu ama başardık. Aziz Başkan, Ali Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve benim bu işte emeğimiz çok... Enkaz bıraktı diyorlar ama bu yönetime değerli bir Elmas bıraktık." dedi.

24.07.2019 07:51 - Son Güncelleme: 24.07.2019 07:51
Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

Eljif Elmas 16 milyon Euro'ya (Bonuslarla 19 milyon Euro) Napoli'ye transfer oldu...

Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

Dün İtalya'daki takımıyla ilk idmanına çıktı...

Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

Takvim ise Eljif'i Fenerbahçe'ye getiren dönemin idari menajeri Hasan Çetinkaya'ya ulaştı...

Eljif'in film gibi hikayesini bir de onun ağzından dinledi...

Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

BANA İLK AYKUT HOCA İZLETTİRDİ
"Topuk Yaylası'ndaydık. Aykut Hoca ekibiyle beni odasına çağırdı. Hasan bak bi adam sana izlettireceğiz. Adı Eljif. Onu alırsak ileride 30 milyon Euro'ya satarız. F.Bahçe'nin geleceği kurtulur" dedi.

Eljif Elmas’ı F.Bahçe’ye getiren Hasan Çetinkaya Takvim’e konuştu: Enkaz değil Elmas bıraktık

BÜTÜN DEVLER PEŞİNDEYDİ
"Durumu başkana anlattık. 'Yürüyün... Hemen gidin alın' dedi. Bi baktık bütün Avrupa peşinde. Arsenal, Manchester, Lazio, Ajax, PSV... Ömerovic ve basketbolcu Antic vasıtasıyla temas kurduk"

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