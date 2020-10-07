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Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

A Milli Takımımız, bu akşam özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlayacak. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan sınavları öncesi moral arayacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler..

07.10.2020 09:47 - Son Güncelleme: 07.10.2020 09:47
Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar gün Moskova'da Rusya'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

Şenol Güneş, Almanya karşılaşmasıyla birlikte ay-yıldızlı ekibin başındaki 65. karşılaşmasına çıkacak.

Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

A Milli Takım'da ikinci dönemini geçiren Güneş, 46'sı resmi, 18'i özel 64 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda 32 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. 94 gol atıp, kalesinde 55 gole engel olamadı.

Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

Ayrıca Türkiye, Güneş ile sahaya çıktığı 18 özel müsabakada ise 5 galibiyet, 7 yenilgi ve 6 beraberlik aldı.

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