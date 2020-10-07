Haberler Galeri Spor Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

Milliler moral arıyor! Almanya-Türkiye hazırlık maçının muhtemel ilk 11'i!...

A Milli Takımımız, bu akşam özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Köln Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak. Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in yöneteceği karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlayacak. Milliler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ve Sırbistan sınavları öncesi moral arayacak. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve muhtemel 11'ler..

07.10.2020 09:47 - Son Güncelleme: 07.10.2020 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





