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Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlar gol makinası olarak gelip, Tınaz Tırpan'ın deyimiyle çamaşır makinesi çıkanlar. Futbol dünyasında taraftarları çok heyecanlandıran, bomba etkisi yaratan ancak tüm bu beklentileri karşılayamayan transferleri sizin için derledik...

07.10.2020 14:36 - Son Güncelleme: 07.10.2020 14:41
Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Çok büyük beklentilerle transfer edilmelerine rağmen beklentileri karşılayamayan futbolcuları sizler için derledik.

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Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Fernando Torres - Chelsea

Liverpool'da çok başarılı performans sergilerken sürpriz bir şekilde Chelsea'ya transfer olan Fernando Torres, burada sergilediği performansla adeta alay konusu olmuştu. Chelsea'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen hiçbir zaman Liverpool'daki performansına yaklaşamadı. Chelsea transferi sonrasında da kariyeri çok sert bir şekilde düşüşe geçti.

Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Kaka - Real Madrid

Milan'da "efsane" performans sergileyen Kaka, Real Madrid'e gittiğinde kendisinden beklentiler çok yüksekti. Hem sakatlığının etkisi hem de Real Madrid'e bir türlü ısınamaması sebebiyle Kaka'nın Real performansı büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Diego Forlan - Man. United

Forlan'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu futbolseverler bilir. Ancak Uruguaylı yıldızın Manchester performansı herkes için büyük hayal kırıklığı olmuştu. Hatta kendisi için bile. Alex Ferguson'ın kendisine verdiği şansı iyi değerlendiremediğini kabul eden Forlan, hayal kırıklığı yaratan transferler listelerinde her zaman kendine yer buluyor.

Takıma geldi, bekleneni veremedi! İlk antremanından sonra eski takımına dönmek istediğini açıkladı

Robinho - Man. City

Dünya futbolunun parlayan yıldızlarından Robinho, City'e transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti. Ada futboluna alışamayan Brezilyalı yıldızın Premier Lig macerası başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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