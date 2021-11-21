Milli yıldız Zehra Güneş kötü haberi Instagram'dan duyurdu
Tokyo Olimpiyatları'nda herkesi hayran bırakan Filenin Sultanları'nda takımın yıldız isimlerinden Zehra Güneş gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde tarzı ile olay olan Güneş yaptığı paylaşım ile kötü haberi hayranlarına duyurdu. Omzundan sakatlık yaşayan Zehra Güneş, bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
21.11.2021 11:13
- Son Güncelleme: 21.11.2021 11:20
Sergiledikleri mücadele ve performansla adından söz ettiren Filenin Sultanları, CEV'de dünya üçüncüsü olmayı başardı.
Tüm oyuncular birer birer beğenilirken Meryem Boz, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş biraz daha fazla konuşuldu ve ön plana çıktı.
Özellikleri Kore'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zehra Güneş, sosyal medyada 1,3 milyon takipçiye ulaştı.