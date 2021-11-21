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Haberler Spor İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın da duran toplardaki istatistiği dikkat çekti. İşte detaylar...

21.11.2021 11:53 - Son Güncelleme: 21.11.2021 11:53
İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadında kozlarını paylaşacak. Bu derbide kazanan taraf yarışa tutunacak, kaybeden hem daha da geride kalacak hem de psikolojik olarak lige havlu atmış olacak.

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İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

İki takımın şut istatistikleri incelendiğinde ortaya enteresan rakamlar çıkıyor. Karavana atılan şutlar, kaçan penaltılar, autu boylayan ya da kalecide kalan kafa şutları iki takımın da derdi… Galatasaray 176 şutta 18, Fenerbahçe ise 159 şutta 17 gol buldu.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

SIFIR ORGANİZASYON
Galatasaray ceza sahası dışından Fenerbahçe'ye oranla 14 fazla şut attı. Ancak sarı lacivertliler 6 gol bulurken sarı kırmızılılar 2 golde kaldı. İki takım toplamda 5 penaltı kullanırken 3 tanesini kaçırdılar. Galatasaray 45, Fenerbahçe ise 32 duran top şansı yakalarken, Aslan iki, Kanarya ise bir gol atabildi.

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

En dikkat çekici olan ise iki takımın toplamda 62 kafa şutu atmasına rağmen sadece birer tane kafa golü bulmaları. Bakalım beraberliğin neredeyse '0 puan' ettiği bu derbide senaryo nasıl gelişecek?

İşte Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin şifresi! Kilidi duran toplar çözecek

FENER'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Galatasaray'ın formda oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, gollerine Fenerbahçe maçında da devam etmek istiyor. Attığı gollerle millî takımın Dünya Kupası umutlarını yeniden yeşertmesinde başrolü oynayan Kerem derbide Fenerbahçe'ye gol atarak "Gerçek Galatasaraylı" olmak istiyor.

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