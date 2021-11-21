Galatasaray 55 yıl sonra bir ilk peşinde! İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri

Fenerbahçe'ye karşı ligde çıktığı son 8 maçı da kaybetmeyen Aslan, 55 yıl sonra bir ilkin peşinde... Sarı Kırmızılılar en son 24 Nisan 1964 ile 13 Kasım 1966 arası 9 maçlık bir seri yakalamış ve bu, ezeli rakibi karşısında ligdeki en uzun kaybetmeme periyodu olmuştu.