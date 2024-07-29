Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış

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Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, yeteneği ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Genç yetenek, gelecek vadeden performansının ardından Temmuz 2023'te İspanya ekibi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, Santiago Bernabeu gibi yıllar boyunca birçok yıldızın eflatun-beyazlı formayla sahne aldığı statta, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen taraftarlar tarafından oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir futbolcu oldu.