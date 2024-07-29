Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, ile ilgili şoke edici bir bilgi ortaya çıktı. Arda Güler'in "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin sinema uyarlaması olan "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" filminde rol aldığı görüldü.
Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, yeteneği ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Genç yetenek, gelecek vadeden performansının ardından Temmuz 2023'te İspanya ekibi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, Santiago Bernabeu gibi yıllar boyunca birçok yıldızın eflatun-beyazlı formayla sahne aldığı statta, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen taraftarlar tarafından oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir futbolcu oldu.
Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Arda Güler özel yaşamıyla milyonların yakın markajında. Attığı her adım dikkatle takip edilen Arda Güler, hakkında çarpıcı bir bilgi de ortaya çıktı.
DİZİDE ROL ALDI
Gençlerbirliği'nde top koşturduğu dönemlerde Güler'in, "Behzat Ç. Ankar Yanıyor" filmde rol aldığı tespit edildi.