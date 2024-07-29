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Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, ile ilgili şoke edici bir bilgi ortaya çıktı. Arda Güler'in "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin sinema uyarlaması olan "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" filminde rol aldığı görüldü.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 11:53 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 12:06
Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış 1

Gençlerbirliği altyapısında yetişip Fenerbahçe'ye transfer olan Arda Güler, yeteneği ile Avrupa devlerini harekete geçirdi. Genç yetenek, gelecek vadeden performansının ardından Temmuz 2023'te İspanya ekibi Real Madrid'in yolunu tuttu. Arda, Santiago Bernabeu gibi yıllar boyunca birçok yıldızın eflatun-beyazlı formayla sahne aldığı statta, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen taraftarlar tarafından oyuna girmesi ve topla buluşması büyük heyecanla beklenen bir futbolcu oldu.

Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış 2

Instagram'da 11,4 milyon takipçisi bulunan Arda Güler özel yaşamıyla milyonların yakın markajında. Attığı her adım dikkatle takip edilen Arda Güler, hakkında çarpıcı bir bilgi de ortaya çıktı.

Milli Yıldız Arda Güler oyuncu çıktı! Yıllar önce o filmde rol almış 3

DİZİDE ROL ALDI

Gençlerbirliği'nde top koşturduğu dönemlerde Güler'in, "Behzat Ç. Ankar Yanıyor" filmde rol aldığı tespit edildi.

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