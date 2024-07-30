Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11'ini belirledi

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

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FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Sarı- Lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.Temsilcimiz tek farklı mağlup olursa mücadele uzatmalara gidecek. Lugano 2 farklı galibiyet halinde tur atlayan taraf olacak.

