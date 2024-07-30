Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11'ini belirledi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Sarı- Lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.Temsilcimiz tek farklı mağlup olursa mücadele uzatmalara gidecek. Lugano 2 farklı galibiyet halinde tur atlayan taraf olacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugün 36. maçını oynayacak. Sarı- Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 maçta 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.