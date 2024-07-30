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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11'ini belirledi

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turundaki temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçta 4-3 mağlup ettiği Lugano'yu evinde ağırlayacak. Kritik maç öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho, turu geçmek istediklerini ve taraftarın yaratacağı atmosferi merak ettiğini söyledi. Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı Lugano maçının 11'ini belirledi.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 09:56 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 10:14
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11’ini belirledi 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında bugün İsviçre'nin Lugano ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, İngiltere Futbol Federasyonundan Robert Jones yönetecek.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11’ini belirledi 2

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Sarı- Lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.Temsilcimiz tek farklı mağlup olursa mücadele uzatmalara gidecek. Lugano 2 farklı galibiyet halinde tur atlayan taraf olacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi için sahada! Yeni transferler oynayacak mı? Mourinho Lugano maçının muhtemel 11’ini belirledi 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 36. MAÇ
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugün 36. maçını oynayacak. Sarı- Lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde daha önce yaptığı 35 maçta 13 galibiyet elde ederken, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

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