Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma'ya 2-0 yenildi

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Üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra hedefini beşinci yıldıza diken Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'yı tercih etti. Cimbom, LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a da 5-2 yenildi. İlk galibiyetini Trencin'i 4-1 yenerek alan Aslan, Lecceyi'de 2-1 yendi.