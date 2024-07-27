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Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma'ya 2-0 yenildi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, son maçında Parma ile karşılaştı. Cimbom, İtalyan temsilcisi karşısında yediği iki golle sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Goller Hernani ve Dennis Man'dan geldi. Tribünlerde binlerce taraftarı sarı kırmızılıları destekledi. Galatasaray - Parma maçından kareler...

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2024, 23:56 Güncelleme 27 Temmuz 2024, 23:56
Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma’ya 2-0 yenildi 1

Üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra hedefini beşinci yıldıza diken Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'yı tercih etti. Cimbom, LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a da 5-2 yenildi. İlk galibiyetini Trencin'i 4-1 yenerek alan Aslan, Lecceyi'de 2-1 yendi.

Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma’ya 2-0 yenildi 2

Kampın son maçında Parma ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma’ya 2-0 yenildi 3

Goller 42'de Hernani ve 70'de Dennis Man'dan geldi. Tribünlerde binlerce taraftar Galatasaray'a destek verdi.

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