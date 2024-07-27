Cimbom Avusturya kampını kötü bitirdi! Galatasaray Parma'ya 2-0 yenildi

Üst üste 2 şampiyonluk yaşadıktan sonra hedefini beşinci yıldıza diken Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'yı tercih etti. Cimbom, LASK Linz'e 3-2, Fortuna Düsseldorf'a da 5-2 yenildi. İlk galibiyetini Trencin'i 4-1 yenerek alan Aslan, Lecceyi'de 2-1 yendi.
Kampın son maçında Parma ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Ziyech, Mertens, Zaha ve Icardi ilk 11'i ile çıktı.
Goller 42'de Hernani ve 70'de Dennis Man'dan geldi. Tribünlerde binlerce taraftar Galatasaray'a destek verdi.