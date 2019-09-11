Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova deplamanın konuğuydu. Ev sahibi Moldova'yı 4-0'la geçen A Milli Takımız grupta avantajı ele geçirdi. Deniz Türüç'ün Moldova ağlarına gönderdiği gol ise geceye damgasını vurdu. Türkiye adına ilk gölünü ağlara gönderen Deniz Türüç'ün frikik için topun başına geçtiği anlarda kameraya yansıyan görüntüsü çok konuşuldu...

11.09.2019 10:54 - Son Güncelleme: 11.09.2019 11:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





