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Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 6. maçında Moldova deplamanın konuğuydu. Ev sahibi Moldova'yı 4-0'la geçen A Milli Takımız grupta avantajı ele geçirdi. Deniz Türüç'ün Moldova ağlarına gönderdiği gol ise geceye damgasını vurdu. Türkiye adına ilk gölünü ağlara gönderen Deniz Türüç'ün frikik için topun başına geçtiği anlarda kameraya yansıyan görüntüsü çok konuşuldu...

11.09.2019 10:54 - Son Güncelleme: 11.09.2019 11:01
Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

Moldova'yı 4-0'la geçen A Millilerimizde ilk 11'de 5 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş, müsabakada Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman ve Cenk Tosun 11'ine şans verdi.

Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

Yedek kulübesinde ise Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Güven Yalçın, Enes Ünal, Nazım Sangare ve Emre Kılınç yer aldı.

Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

Maça yoğun baskıyla başlayan milli oyuncularımız ilk yarının 37. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golle öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren milliler 57' Deniz Türüç, 79' Cenk Tosun ve 88'de Yusuf Yazıcı'nın attığı gol ile sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Milli maça Deniz Türüç damgasını vurdu! Gol öncesi dudaklarını okuyanlar...

KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Geceye damga vuran olay ise Deniz Türüç'ün attığı müthiş frikik golü öncesinde dudaklarından okunan sözlerdi...

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