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Deniz Türüç 25 metreden avladı! Müthiş gol

11.09.2019 10:48

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız, Deniz Türüç'ün 57. dakikada attığı müthiş golle Moldova deplasmanında 2-0 öne geçti.


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