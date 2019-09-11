A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri kapsamında H Grubu'ndaki rakibi Moldova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. A Milli Takımımız, Deniz Türüç'ün 57. dakikada attığı müthiş golle Moldova deplasmanında 2-0 öne geçti.
Deniz Türüç 25 metreden avladı! Müthiş gol11.09.2019 10:48
- Arda Turan - Berkay Şahin davasında karar çıktı
- ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'tan A Haber'e önemli açıklamalar
- Son dakika: Bitlis'te katliam gibi kaza! Minibüs şarampole devrildi: 8 ölü, 5 yaralı
- İşte dağa çıkışın adım adım öyküsü! Fevziye annenin oğlu Süleyman Çetinkaya böyle kaçırıldı
- Deniz Türüç 25 metreden avladı! Müthiş gol
- ABD o görüntüleri paylaştı! Saniyede 3 km hızla...
- HDP önünde evlat nöbeti sürüyor: Aile sayısı 24'e yükseldi
- Dolarda faiz kararı öncesi hareketlilik! 11 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? (Video)
- Meteoroloji'den son dakika gök gürültülü sağanak uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 11 Eylül 2019 hava durumu
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Otoyollarda hız sınırı artıyor (Video)
- Kurul durdurdu, Koç Holding umursamadı! Tarihi alanda 14 türde 55 ağaç kestiler
- Niğde'de vahşet! Anne ve oğlunu öldürdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.