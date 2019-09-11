Fransa'da gündem Moldova'yı 4-0'la geçen Türkiye!

EURO 2020 elemeleri kapsamında Moldova deplasmanına konuk olan A Milli Futbol Takımımız, ev sahibini 4-0'lık skorla geçti. Maçın sonucu, gruptaki bir diğer rakibimiz Fransa'nın da gündeminde. İkili averajla liderliği devralan Ay-yıldızlılar Fransız basınında geniş yer buldu.

11.09.2019 11:25 - Son Güncelleme: 11.09.2019 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





