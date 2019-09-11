Fransa'da gündem Moldova'yı 4-0'la geçen Türkiye!
EURO 2020 elemeleri kapsamında Moldova deplasmanına konuk olan A Milli Futbol Takımımız, ev sahibini 4-0'lık skorla geçti. Maçın sonucu, gruptaki bir diğer rakibimiz Fransa'nın da gündeminde. İkili averajla liderliği devralan Ay-yıldızlılar Fransız basınında geniş yer buldu.
11.09.2019 11:25
- Son Güncelleme: 11.09.2019 11:47
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde yoluna emin adımlarla devam ederken, ay-yıldızlı ekip son olarak Moldova deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı.
Türkiye Moldova karşısındaki galibiyetiyle, elemelerde aynı grupta bulunduğu son dünya şampiyonu Fransa'nın averajla önüne geçerek liderliği devraldı.
A Milli Takım'ın bu başarısı Fransız basınında da geniş yer buldu. İşte Fotomaç'ın derlemesine göre o haberlerden bazıları;
Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, maçla ilgili "Türkiye Fransa önünde liderliği alıyor" başlığı attı.
France Football Dergisi ise ay-yıldızlı ekibin Andorra galibiyetinin ardından ikinci kez 3 puanı hanesine yazdırdığına dikkat çekerek haberi "Türkiye devam ediyor, İzlanda duraklıyor" başlığı ile duyurdu.