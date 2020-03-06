Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar
Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür, Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramasına rağmen A Milli Futbol Takımımızın formasını giymeyi tercih etmişti. Buna rağmen Mert Müldür, Ay-Yıldızlı formayı resmi maçta bir türlü giyememişti. Mert Müldür'ün, Avusturya'da yaşadığı çile bitmiyor. 20 yaşındaki başarılı futbolcu aniden askere çağrıldı. Şok yaşayan genç savunmacının itirazı hemen reddedilirken, ardından Avusturya tarafından inanılmaz bir teklif geldi.
A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda'ya, "teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.