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Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür, Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramasına rağmen A Milli Futbol Takımımızın formasını giymeyi tercih etmişti. Buna rağmen Mert Müldür, Ay-Yıldızlı formayı resmi maçta bir türlü giyememişti. Mert Müldür'ün, Avusturya'da yaşadığı çile bitmiyor. 20 yaşındaki başarılı futbolcu aniden askere çağrıldı. Şok yaşayan genç savunmacının itirazı hemen reddedilirken, ardından Avusturya tarafından inanılmaz bir teklif geldi.

06.03.2020 09:24 - Son Güncelleme: 06.03.2020 09:32
Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

Ay-Yıldızlı formayı resmi maçta bir türlü giyemeyen Mert Müldür'ün, Avusturya'da yaşadığı çile bitmiyor.

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Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

Ülkemizi İtalya'nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya'nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür'ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020'de mücadele edecek Avusturya'nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı.

Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

Foda, "Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım" demişti.

Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda'ya, "teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor" cevabını vermişti.

Mert Müldür'e Avusturya'dan işkence gibi muamele! Askere çağırdılar

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert'i resmen A Milli yapacaktı. Ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi.

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