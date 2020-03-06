Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.