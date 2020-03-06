Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu
Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 2 puan alarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları sürüyor. Fenerbahçe'de gündeme Niko Kovac, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu gibi isimler gelirken, sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Yönetimin dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi planladığı iddia edilirken, bu isimle temasa geçildiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.
Kovac'ın sezon ortasında takımın başına geçmek istememesi nedeniyle alternatif isimler üzerinde duran F.Bahçe'nin Scolari'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetimin Kovac'ın ikna edilememesi halinde Brezilyalı teknik adamla temasları sıklaştıracağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz dönemlerde de Brezilyalı hocalar yönetiminde şampiyonluklar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Scolari ismini daha çok konuşmaya başladı. Tecrübeli hoca, kariyerinde birçok takım çalıştırdı.