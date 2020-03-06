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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmadan sadece 2 puan alarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine hoca arayışları sürüyor. Fenerbahçe'de gündeme Niko Kovac, Abdullah Avcı, Mircea Lucescu gibi isimler gelirken, sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Yönetimin dünyaca ünlü bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi planladığı iddia edilirken, bu isimle temasa geçildiği öğrenildi.

06.03.2020 10:17 - Son Güncelleme: 06.03.2020 10:17
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Fenerbahçe'de gündemin ilk maddesi olan teknik direktörlük için birçok isim öne çıkıyor. 1 numaralı hoca adayı Niko Kovac olan sarı-lacivertlilerin şu anda takım çalıştırmayan Luiz Felipe Scolari'yle de temasa geçtiği iddia ediliyor. En son ülkesi Brezilya'da Palmeiras'ı çalıştıran 71 yaşındaki hocanın birçok takımdan da teklif aldığı belirtiliyor. Takımın başına tartışılmayacak bir ismi geçirmeyi planlayan yönetimin kısa süre içinde somut adımlar atacağı konuşuluyor.

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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Kovac'ın sezon ortasında takımın başına geçmek istememesi nedeniyle alternatif isimler üzerinde duran F.Bahçe'nin Scolari'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Yönetimin Kovac'ın ikna edilememesi halinde Brezilyalı teknik adamla temasları sıklaştıracağı ileri sürüldü. Geçtiğimiz dönemlerde de Brezilyalı hocalar yönetiminde şampiyonluklar yaşayan sarı-lacivertliler, bu yüzden Scolari ismini daha çok konuşmaya başladı. Tecrübeli hoca, kariyerinde birçok takım çalıştırdı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

DEVLERİ ÇALIŞTIRDI
Ülkesi Brezilya ile Portekiz milli takımlarını çalıştıran Scolari, İngiltere'de de Chelsea'de görev yaptı. 71 yaşındaki hoca, Brezilya'nın da önde kulüpleri Palmeiras, Gremio, Cruzeiro'da teknik direktör olarak çalıştı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

İŞTE SCOLARI'NİN KARİYERİ
2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın başında olan Scolari Türkiye'yi iki kez devirdiği organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Brezilya'da ilk şampiyonluğunu 1995-96'da Gremio ile kazanan tecrübeli hoca, 2017-2018'de de Palmerias'ı 10. şampiyonluğuna taşımıştı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

1990'da Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından Kuveyt Milli Takımı'ndan ayrılarak Cricuma'nın başına geçti. Brezilya Kupası kazanarak koleksiyonuna başladı. (Bu kupayı 4 kez kazandı.)

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Çin'de Guangzhou Evergrande'yi çalıştırdı ve burada tam 7 kupa kazandı.

Güney Amerika'nın en büyük kupası Libertadores'i Gremio ve Palmerias'la iki kez kazandı.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü teknik direktör! Sır isim belli oldu

Özbekistan'da Bunyodkor Taşkent'i çalıştırdı ve burada şampiyonluk (2008-2009) yaşadı.

Koleksiyonunda 19 kupa bulunuyor.

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