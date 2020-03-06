Fenerbahçe'ye men şoku! Eğer o isimle anlaşırsa...
Süper Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takım başına kimin geçeceği belirsizliğini koruyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, sarı-lacivertlileri sarsan şok bir gerçek daha ortaya çıktı. Fenerbahçe eğer takımın başına o ismi getirirse, ağır bir cezayla karşı karşıya kalabilir...
Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...
Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.
Yeni teknik direktörün Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı. Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı.
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Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi? Cevap çok net: "O-la-maz"