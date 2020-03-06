Fenerbahçe'ye men şoku! Eğer o isimle anlaşırsa...

Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.