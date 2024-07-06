Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Vatandaşlarımız maç öncesi Berlin sokaklarını adeta inletti. Bozkurt işaretleriyle millilere selam gönderilirken sokaklar mehmet marşıyla inledi.
A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile yapacağı karşılaşma öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaza büründü.
MERİH PATLAMASI!
Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya karşılaşmasında 2 gol atarak maça damga vurdu.Türkiye çeyrek finale yükselirken Merih Demiral sevincini bozkurt işaretiyle yaşadı. Almanya'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.