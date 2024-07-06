SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Takımımız Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Vatandaşlarımız maç öncesi Berlin sokaklarını adeta inletti. Bozkurt işaretleriyle millilere selam gönderilirken sokaklar mehmet marşıyla inledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 16:48 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 17:20
Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı... 1

A Milli Futbol Takımımızın Hollanda ile yapacağı karşılaşma öncesi Berlin sokakları kırmızı beyaza büründü.

Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı... 2

MERİH PATLAMASI!

Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya karşılaşmasında 2 gol atarak maça damga vurdu.Türkiye çeyrek finale yükselirken Merih Demiral sevincini bozkurt işaretiyle yaşadı. Almanya'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.

Başkan Erdoğandan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!
Başkan Erdoğan'dan Berlin çıkarması: A Milli Takıma destek için gidiyor!

Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı... 3

MİLLİLERE BOZKURTLU KARŞILAMA

Türkiye'nin Hollanda ile karşılaşacağı maç öncesi Hannover yakınlarındaki Barsinghausen kasabasında yer alan kamp merkezindeki hazırlıklarını tamamladı. Milliler Berlin'e geçti. Türk taraftarlar karşılamada Mehter marşı eşliğinde bozkurt işareti yaptı.

SON DAKİKA