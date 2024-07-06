Berlin sokakları kırmızı-beyaz! Türkiye sesleri, mehter marşı, bozkurt selamı...

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MERİH PATLAMASI!

Milli futbolcumuz Merih Demiral Avusturya karşılaşmasında 2 gol atarak maça damga vurdu.Türkiye çeyrek finale yükselirken Merih Demiral sevincini bozkurt işaretiyle yaşadı. Almanya'nın baskılarına boyun eğen UEFA skandal bir karara imza atarak Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdi. Başkan Erdoğan programlarını iptal ederek Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmada millilere destek için Berlin'e gitme kararı aldı.