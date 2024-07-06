TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT 1 KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ CANLI İZLE! EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki

TRT1 canlı izleme ekranı başında toplanan futbolseverler, bu akşamın önemli karşılaşmalarını heyecanla bekliyor. Bu akşam TRT1 yayın akışında iki büyük maç yer alacak. İlk olarak saat 19:00'da İngiltere-İsviçre karşılaşması izleyicilerle buluşacak. Ardından, saat 22:00'de A Milli Takımımız, EURO 2024 kapsamında Hollanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye-Hollanda maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, 6 Temmuz 2024 akşamı TRT1 ekranlarında bu büyük heyecana ortak olacak.

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İngiltere-İsviçre Maçı

Saat 19.00'da başlayacak olan İngiltere-İsviçre maçı, EURO 2024'ün önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Her iki takımın da güçlü kadroları ve turnuvada gösterdikleri performansları göz önüne alındığında, bu maçın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.