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TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT 1 KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ CANLI İZLE! EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor ve futbolseverler TRT 1 canlı izleme ekranlarında heyecanı yaşıyor. Almanya'da düzenlenen turnuvada A Milli Futbol Takımımızın maçları büyük ilgiyle takip edilirken, diğer gruplardaki karşılaşmalar da merakla izleniyor. Bugünkü TRT 1 yayın akışında futbolseverleri iki önemli maç bekliyor: İngiltere-İsviçre karşılaşması ve Türkiye-Hollanda mücadelesi.

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 21:51 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 21:51
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT 1 KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ CANLI İZLE! EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki 1

TRT1 canlı izleme ekranı başında toplanan futbolseverler, bu akşamın önemli karşılaşmalarını heyecanla bekliyor. Bu akşam TRT1 yayın akışında iki büyük maç yer alacak. İlk olarak saat 19:00'da İngiltere-İsviçre karşılaşması izleyicilerle buluşacak. Ardından, saat 22:00'de A Milli Takımımız, EURO 2024 kapsamında Hollanda ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye-Hollanda maçını canlı izlemek isteyen sporseverler, 6 Temmuz 2024 akşamı TRT1 ekranlarında bu büyük heyecana ortak olacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT 1 KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ CANLI İZLE! EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki 2

Bugünkü TRT 1 Yayın Akışı

TRT 1'in bugünkü yayın akışında futbolseverler için heyecan dolu anlar yaşanacak. Yayın akışı şu şekilde:

  • 19:00 - UEFA EURO 2024 "İngiltere-İsviçre" maçı
  • 21:00 - Kupa Saati
  • 22:00 - UEFA EURO 2024 "Hollanda-Türkiye" maçı

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI TRT 1 KESİNTİSİZ-ŞİFRESİZ CANLI İZLE! EURO 2024 TRT1 ile Milli Maç Türkiye Hollanda maçı canlı izle linki 3

İngiltere-İsviçre Maçı

Saat 19.00'da başlayacak olan İngiltere-İsviçre maçı, EURO 2024'ün önemli karşılaşmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Her iki takımın da güçlü kadroları ve turnuvada gösterdikleri performansları göz önüne alındığında, bu maçın oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

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