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Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye! Tarihe geçecek

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden birisi de Merih Demiral'dı. Kanarya, altyapısından çıkan milli futbolcu için kesenin ağzını açtı. İtalyan basınına göre Merih teklifi kabul ederse tarihe geçecek...

04.07.2023 15:58 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:58
Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye! Tarihe geçecek

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye! Tarihe geçecek

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent transferini açıkladı.

Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye! Tarihe geçecek

Kanarya, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye! Tarihe geçecek

İkinci transferini forvet bölgesine yapan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.

Merih Demiral adım adım Fenerbahçe’ye! Tarihe geçecek

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.

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