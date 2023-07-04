Merih Demiral adım adım Fenerbahçe'ye! Tarihe geçecek
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerden birisi de Merih Demiral'dı. Kanarya, altyapısından çıkan milli futbolcu için kesenin ağzını açtı. İtalyan basınına göre Merih teklifi kabul ederse tarihe geçecek...
04.07.2023 15:58 - Son Güncelleme: 04.07.2023 15:58
Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ilk olarak Ryan Kent transferini açıkladı.
İkinci transferini forvet bölgesine yapan Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir takviyeye imza attı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu renklerine bağladı.