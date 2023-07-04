Galatasaray'dan 2 transfer birden!
Transferin suskun takımı Galatasaray, çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılılar takıma forvet, orta saha ve bek takviyesi yapmak isterken 2 transferde sona gelindi. İşte kampa yetişmesi beklenen o isimler ve detaylar...
04.07.2023 12:36 - Son Güncelleme: 04.07.2023 12:36
Galatasaray, geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerin karşılığını aldı ve 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Cimbom, bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Ligde ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor.