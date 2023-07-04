Galatasaray'da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City'nin yıldızı listede
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Sacha Boey'un geleceği merak konusu oldu. Premier Lig hayali bulunan yıldız oyuncu için Arsenal ve Brendtford'un adı geçerken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
04.07.2023 17:12 - Son Güncelleme: 04.07.2023 17:12
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor.
Kadrosunda önemli isimler barındıran Aslan, birçok takviye ile gücüne güç katmanın hesaplarını yapıyor.