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Galatasaray'da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City'nin yıldızı listede

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Sacha Boey'un geleceği merak konusu oldu. Premier Lig hayali bulunan yıldız oyuncu için Arsenal ve Brendtford'un adı geçerken sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

04.07.2023 17:12 - Son Güncelleme: 04.07.2023 17:12
Galatasaray’da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City’nin yıldızı listede

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor.

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Galatasaray’da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City’nin yıldızı listede

Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.

Galatasaray’da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City’nin yıldızı listede

Cimbom, adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.

Galatasaray’da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City’nin yıldızı listede

Kurmaylar bu hedefi gerçekleştirmek için transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray’da Sacha Boey bilmecesi! Yerine Manchester City’nin yıldızı listede

Kadrosunda önemli isimler barındıran Aslan, birçok takviye ile gücüne güç katmanın hesaplarını yapıyor.

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