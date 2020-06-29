Medipol Başakşehir-Galatasaray maçı hakkında flaş sözler: Siz daha önce neredeydiniz?

"İLK 11'DE BAŞLASA ÇOK DAHA İYİ OLURDU"

Elbette ki ne Emre'den Falcao, ne de Okan'dan Muslera performansı bekleyemeyiz. İlk yarıda tek bir ekstra Galatasaraylı performansı bu devrede maçı konuk ekip lehine kolaylıkla çevirebilirdi. Misal; Emin ilk 11 başlasa ve o Seri'nin yanında Ömer'in yerine Lemina başlasa -bence- çok daha iyi olurdu. Okan Buruk'un 45'te gelen Demba Ba hamlesi ibreyi Başakşehir tarafına döndürdü. Sonra Alexiç'in golü, sonra Lemina'nın sakatlığı ve tam "sezon bitti" derken gelen Emre Akbaba golü.