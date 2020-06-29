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Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri
Verilen koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de ardı ardına ağır yaralar alan Galatasaray, 29.hafta Başakşehir'in konuğu oldu ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılacak zirve yarışından iyice uzaklaştı. Tüm odağını gelecek sezon ve transfer çalışmalarına veren sarı-kırmızılılara müjde Meksika'dan geldi. O isim, takımına veda ederken, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği ifade edildi. İşte detaylar...
29.06.2020 10:42
- Son Güncelleme: 29.06.2020 10:42
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'in üst sıralarında yer almak ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hak edecek bir pozisyonda ligi bitirmek isterken, diğer yandan da transfer için çalışıyor.
Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Maçın bu şekilde sona ermesiyle beraber liderlik yarışında iyiden iyiye ayrılan Cimbom, artık tek rotasını gelecek sezona çevirdi.
Bu bağlamda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinen Galatasaray'ın, iddialara göre prensipte anlaştığı o ismi bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı.
KULÜBÜNDEN RESMEN AYRILDI
Andone'nin uzun sürecek sakatlığı, Falcao'nun da sahalardan uzak kalması Fatih Terim'i gelecek sezon için düşündürürken, bu bölge için bulunan panzehirin artık tamamlandığı kaydedildi.