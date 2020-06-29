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Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

Verilen koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Süper Lig'de ardı ardına ağır yaralar alan Galatasaray, 29.hafta Başakşehir'in konuğu oldu ve karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılacak zirve yarışından iyice uzaklaştı. Tüm odağını gelecek sezon ve transfer çalışmalarına veren sarı-kırmızılılara müjde Meksika'dan geldi. O isim, takımına veda ederken, gelecek sezon Galatasaray'da forma giyeceği ifade edildi. İşte detaylar...

29.06.2020 10:42 - Son Güncelleme: 29.06.2020 10:42
Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray, bir yandan Süper Lig'in üst sıralarında yer almak ve Avrupa kupalarında mücadele etmeyi hak edecek bir pozisyonda ligi bitirmek isterken, diğer yandan da transfer için çalışıyor.

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Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

Son olarak Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına çıkan Galatasaray, müsabakadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

Maçın bu şekilde sona ermesiyle beraber liderlik yarışında iyiden iyiye ayrılan Cimbom, artık tek rotasını gelecek sezona çevirdi.

Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

Bu bağlamda bir forvet takviyesi yapmak istediği bilinen Galatasaray'ın, iddialara göre prensipte anlaştığı o ismi bedelsiz kadrosuna katacağı aktarıldı.

Galatasaray'a müjde Meksika'dan! Resmen açıklandı | Galatasaray transfer haberleri

KULÜBÜNDEN RESMEN AYRILDI
Andone'nin uzun sürecek sakatlığı, Falcao'nun da sahalardan uzak kalması Fatih Terim'i gelecek sezon için düşündürürken, bu bölge için bulunan panzehirin artık tamamlandığı kaydedildi.

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