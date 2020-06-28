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Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in başında renklerine kattığı Mario Lemina'nın geleceği hala muamma. Galatasaraylı taraftarların sevdiği oyuncuların başında gelen Gabonlu yıldız, sarı kırmızılı takım hakkında Fransız basınına sürpriz açıklamalarda bulundu.

28.06.2020 10:06 - Son Güncelleme: 28.06.2020 10:06
Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Galatasaray sezon başında Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina'nın performansından memnun kaldı.

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Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Teknik direktör Fatih Terim'in güvendiği isimlerin başında gelen Gabonlu futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ise henüz netleşmedi.

Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Southampton'ın bonservis bedeli olarak yaklaşık 16 milyon Euro talep etmesi transferini zorlaştırırken, yöneticilerin bonservisi aşağı çekme çalışmaları sürüyor.

Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Öte yandan oyuncudan da geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Gabonlu genç yıldız Mario Lemina Galatasaray'da kalacak mı? Lemina merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Fransız basınından Europe 1'e konuşan Gabonlu orta saha oyuncusu, Fransa'ya dönme ihtimaline yeşil ışık yakarken, Galatasaray'la ilgili de şunları dile getirdi:

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