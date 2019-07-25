Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi." dedi. İşte Kruse'nin o açıklamaları...
25.07.2019 00:46
- Son Güncelleme: 25.07.2019 00:46
Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbul hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve şehrin harika bir yer olduğunu söyleyen Alman oyuncu, "İstanbul hakkında pek çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var. İnanılmaz taraftarlar var. Umarım hava da güzel olur" dedi.
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"Burada olmaktan çok mutluyum"
Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi.
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