Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbul hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve şehrin harika bir yer olduğunu söyleyen Alman oyuncu, "İstanbul hakkında pek çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var. İnanılmaz taraftarlar var. Umarım hava da güzel olur" dedi.



HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN