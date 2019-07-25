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Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi." dedi. İşte Kruse'nin o açıklamaları...

25.07.2019 00:46 - Son Güncelleme: 25.07.2019 00:46
Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. İstanbul hakkında çok güzel şeyler duyduğunu ve şehrin harika bir yer olduğunu söyleyen Alman oyuncu, "İstanbul hakkında pek çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var. İnanılmaz taraftarlar var. Umarım hava da güzel olur" dedi.

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Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi.

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Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi.'' Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğindeki duygularını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum.

Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kulandı.

Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

Kendisi için Almanya'daki favori Türk oyuncunun Nuri Şahin olduğunu da belirten Kruse, lakabının olmadığının da altını çizerek, taraftarların bir tane kendisine bulacaklarını söyledi.

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