GaleriSpor

Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Ligde üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu kez hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirledi. Devler Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara devam ederken tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği yıldız ismin transferinde de sona gelindi. İşte detaylar...

25.07.2019 09:56 - Son Güncelleme: 25.07.2019 09:58
Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı.

Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Daha kadrosuna birçok yıldız ismi katan Cimbom transferde duracak gibi değil.

Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda yönetim çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray, daha önce teklifi reddedilen yıldız futbolcu için tekrar görüşmelere başladı.

Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in ısrarla istediği yıldız için yeni bir teklifle kapı çalındı. İşte detaylar...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...
Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...