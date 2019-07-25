Galatasaray'a süper yetenek | Galatasaray son dakika transfer haberleri

Ligde üst üste iki sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, bu kez hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirledi. Devler Ligi'nde başarılı olabilecek bir kadro kurmak için kolları sıvayan yönetim, Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara devam ederken tecrübeli teknik adamın ısrarla istediği yıldız ismin transferinde de sona gelindi. İşte detaylar...

25.07.2019 09:56 - Son Güncelleme: 25.07.2019 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





