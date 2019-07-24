Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan, yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Kartal'a geçtiğimiz sezon yarım dönem kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Japon yıldız Shinji Kagawa'dan yeni bir haber geldi. İşte merak edilen detaylar...
24.07.2019 20:01
- Son Güncelleme: 24.07.2019 20:06
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