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Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tyler Boyd'u bonservisiyle birlikte kadrosuna katan, yeni teknik patronu Abdullah Avcı ile çıkış yakalamak isteyen Kartal'a geçtiğimiz sezon yarım dönem kiralık olarak kadrosunda bulundurduğu Japon yıldız Shinji Kagawa'dan yeni bir haber geldi. İşte merak edilen detaylar...

24.07.2019 20:01 - Son Güncelleme: 24.07.2019 20:06
Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Transfer döneminin en suskun ekibi olarak göze çarpan Beşiktaş, ilk transferini Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Tyler Boyd ile yapmıştı.

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Sezon sonunda takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren, siyah-beyazlı yönetim yeni hocasıyla başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Takıma yapılan takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayıran siyah-beyazlı yönetim, Avcı'nın takımda kalmasını istediği isimleri de elinde tutmak için girişimlerini sürdürüyor.

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Kartal'ın Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz için Lecce birçok kez Beşiktaş'ın kapısını çalmış teklif götürmüştü.

Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Hatta Lecce taraftarları Burak için özel bir beste yapıp yayınlamış ve oyuncuyu takımda görmeyi ne kadar istediklerini bu video ile göstermişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlı cepheden Burak Yılmaz'ın takımda kalacağına dair açıklamalar gelmişti.

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