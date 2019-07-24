Beşiktaş'a Kagawa müjdesi! Almanya'dan yeni haber geldi...

Hatta Lecce taraftarları Burak için özel bir beste yapıp yayınlamış ve oyuncuyu takımda görmeyi ne kadar istediklerini bu video ile göstermişlerdi. Ancak Siyah-Beyazlı cepheden Burak Yılmaz'ın takımda kalacağına dair açıklamalar gelmişti.