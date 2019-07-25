Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin... 25.07.2019 00:45

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi." dedi. İşte Kruse'nin o açıklamaları...