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Max Kruse'den Fenerbahçe itirafı: Nuri Şahin bana Fenerbahçe'nin...

25.07.2019 00:45

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi." dedi. İşte Kruse'nin o açıklamaları...


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