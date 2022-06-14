Lincoln Henrique kimdir? İşte kariyerinden öne çıkanlar...
Transfer harekatına başlayan Fenerbahçe, ilk transferini Lincoln Henrique ile yaptı. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesi doğrultusunda harekatını sürdüren sarı lacivertliler, oyuncuyu İstanbul'a getirdi ve resmi açıklamayı yaptı. Bu transfer sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar oyuncunun kariyerini merak etmeye başladı. Lincoln Henrique kim, nereli, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? sorularının cevabı haberimizde. Karşınızda Lincoln Henrique...
Jorge Jesus'un göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız kazandıran Fenerbahçe, ilk bombasını patlattı.
Jesus'un çok istediği ve Portekiz ekiplerinden Santa Clara'da forma giyen sol kanat ve 10 numara Lincoln Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. Kulüp de oyuncunun transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye geldiğini doğruladı.
PEKİ LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan futbolcu, 1998 yılında Brezilya'da dünyaya geldi. Eski Fenerbahçeli Giuliano, şimdilerde Beşiktaş'ta forma giyen Josef, eski Galatasaraylı Alex Telles, dünyaca ünlü futbolcu Douglas Costa gibi isimlerin bir dönem formasını terlettiği Gremio'da futbola başlayan Lincoln, 18 yaşında A takıma yükseltildi.
Çaykur Rizespor, büyük çaba göstererek tamamladığı transferden istediği verimi almıştı. O dönem Brezilya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Lincoln, sözleşmesinin bitmesinin ardından tekrar kulübü Gremio'ya dönmüştü.
İLGİ MUTLU ETMİŞTİ
Rize'de büyük bir ilgiyle karşılanan Lincoln, "Türkiye'de geçirdiğim sezon tek kelimeyle harikaydı. Brezilya dışı ilk deneyimim bu kadar iyi olamazdı. Türk insanlarına bir teşekkürü borç bilirim." diyerek takımdan ayrılmıştı.