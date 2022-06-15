Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

AYAKLARI İYİ DURUMDA

Faslı oyuncunun saha içerisinde etkili olduğu birden fazla özelliği söz konusu. En önemli özellikleri ise kafa hakimiyeti ve pas isabeti olarak öne çıkıyor. 1.88 boyunda olan stoper, boy avantajını kullanarak rakiplerinden avantajlı duruma geçiyor.