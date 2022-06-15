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Haberler Spor Beşiktaş'a yeni Vida! İşte Roman Saiss'in kariyeri...

Beşiktaş'a yeni Vida! İşte Roman Saiss'in kariyeri...

Beşiktaş, transfer görüşmelerini sürdürdüğü Roman Saiss'i kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdi. Faslı futbolcu ile detayları görüşecek olan siyah beyazlılar, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Peki Roman Saiss kimdir, hangi mevkide oynar, nasıl bir oyuncudur? Cevabı haberimizde...

15.06.2022 09:20 - Son Güncelleme: 15.06.2022 09:20
Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için görüşmeler gerçekleştirdiği Roman Saiss, İstanbul'a iniş yaptı. 6 sezondur Wolverhampton forması giyen Faslı stoper, Kartal ile prensip anlaşmasına vardı.

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Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

Siyah beyazlıların 32 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Peki Roman Saiss kimdir?

Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

AYAKLARI İYİ DURUMDA
Faslı oyuncunun saha içerisinde etkili olduğu birden fazla özelliği söz konusu. En önemli özellikleri ise kafa hakimiyeti ve pas isabeti olarak öne çıkıyor. 1.88 boyunda olan stoper, boy avantajını kullanarak rakiplerinden avantajlı duruma geçiyor.

Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

ZAMANLAMADA ÜSTÜNE YOK
Geriden oyun kurma konusunda iyi işler ortaya koyan Saiss, attığı isabetli paslarla takımı atağa çıkarabiliyor. Rakipteki toplara yaptığı zamanında müdahalelerle de dikkatleri üzerine toplayan Saiss, rakip forvetlere nefes aldırmıyor.

Beşiktaş’a yeni Vida! İşte Roman Saiss’in kariyeri...

SOĞUKKANLILIĞI İLE 1 ADIM ÖNDE
Tüm bunları yaparken soğukkanlı tavırlarıyla 'işinin eri' imajını çiziyor. Oynanan maçlardaki çok kritik anlarda bile soğukkanlılığını koruyabilen Faslı stoper, takım oyununa büyük katkıda bulunuyor. Kararsız bir oyuncu olmaması da oyuncuyu güçlendiriyor.

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