Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz'un 11'i...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Litvanya'yla tekrar kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 6-0 yendiği Litvanya'yı bu kez İzmir'de ağırlayacak olan milliler, karşılaşmayı kazanıp 4'te 4 yapmanın peşine düşecek. A Milli Futbol Takımı'mız grupta hiç gol yemedi... Peki milli maç hangi stadda, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i ve maçın detayları...
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında bugün Litvanya ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.
UEFA Uluslar Ligi C Grubu'ndaki 3 maçında 9 puan toplayan milliler, Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0 ve Lüksemburg'u da 2-0 mağlup etmişti. Ay yıldızlılar, grupta lider konumunda bulunuyor.
HEDEF MORALLİ BİTİRMEK
Henüz puan alma başarısı gösteremeyen Litvanya ise sahaya en azından 1 puan almak için çıkacak. Millilerimiz ise eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nin ikinci periyoduna moralli girmek.
9 MAÇTA 26 GOL
Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 10. maçına çıkacak olan milli takım, teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Milliler 26 gol kaydederken, 9 gol yedi.