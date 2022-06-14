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Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz'un 11'i...

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Litvanya'yla tekrar kozlarını paylaşacak. İlk karşılaşmada 6-0 yendiği Litvanya'yı bu kez İzmir'de ağırlayacak olan milliler, karşılaşmayı kazanıp 4'te 4 yapmanın peşine düşecek. A Milli Futbol Takımı'mız grupta hiç gol yemedi... Peki milli maç hangi stadda, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte Stefan Kuntz'un muhtemel 11'i ve maçın detayları...

14.06.2022 09:49 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:49
Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz’un 11’i...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında bugün Litvanya ile İzmir'de karşı karşıya gelecek. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz’un 11’i...

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'ndaki 3 maçında 9 puan toplayan milliler, Faroe Adaları'nı 4-0, Litvanya'yı 6-0 ve Lüksemburg'u da 2-0 mağlup etmişti. Ay yıldızlılar, grupta lider konumunda bulunuyor.

Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz’un 11’i...

HEDEF MORALLİ BİTİRMEK

Henüz puan alma başarısı gösteremeyen Litvanya ise sahaya en azından 1 puan almak için çıkacak. Millilerimiz ise eylül ayında başlayacak olan Uluslar Ligi'nin ikinci periyoduna moralli girmek.

Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz’un 11’i...

9 MAÇTA 26 GOL

Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile 10. maçına çıkacak olan milli takım, teknik adamın yönetiminde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Milliler 26 gol kaydederken, 9 gol yedi.

Millilerde hedef 4. galibiyet! İşte Kuntz’un 11’i...

ENES'İN DURUMU NET DEĞİL

Sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılan Rıdvan Yılmaz ve Enes Ünal dışında eksik isim bulunmuyor. Getafe'de harikalar yaratan Enes Ünal'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

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