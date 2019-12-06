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Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Fransa Ligi'nin 17. haftasında Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78. dakikada oyuna girmiş ve gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16. haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı'yı yedek kulübesine çekmişti. Galtier 17'inci haftada oynanan Brest maçında da flaş bir karara imza attı. İşte haberin detayları...

06.12.2019 21:46 - Son Güncelleme: 06.12.2019 21:53
Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, dünya devi PSG'ye konuk olmuştu.

Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya gerilemişti.

Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girmişti.

Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden olmuştu.

Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...

Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık.

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