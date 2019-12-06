Lille Teknik Direktörü Galtier'in kararı sonrası isyan başladı! Yusuf Yazıcı...
Fransa Ligi'nin 17. haftasında Lille sahasında Brest'i konuk edecek. Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 14'üncü haftada PSG ile oynanan karşılaşmada 78. dakikada oyuna girmiş ve gösterdiği performansla göz doldurmuştu. Yusuf Yazıcı bu karşılaşmanın ardından oynanan Şampiyonlar Ligi ve lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16. haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı'yı yedek kulübesine çekmişti. Galtier 17'inci haftada oynanan Brest maçında da flaş bir karara imza attı. İşte haberin detayları...
06.12.2019 21:46
- Son Güncelleme: 06.12.2019 21:53
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