Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparladı, fırtınalar estirdi. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan şimdilerde hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. Hal böyle olunca Ozan Tufan kendini ödüllendirdi. Yeni arabasıyla rüzgar gibi geçti. İşte Ozan Tufan'ın yeni oyuncağı.

06.12.2019 17:43 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





