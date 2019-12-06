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Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Süper Lig'de bir yeniden doğuş hikayesi: Ozan Tufan... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, ardından Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Alanyaspor'da kendini toparladı, fırtınalar estirdi. Fazla kilolarından kurtuldu, kendini geliştirdi. Ve Ozan Tufan şimdilerde hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takımda oynadığı futbolla adından söz ettiriyor. Hal böyle olunca Ozan Tufan kendini ödüllendirdi. Yeni arabasıyla rüzgar gibi geçti. İşte Ozan Tufan'ın yeni oyuncağı.

06.12.2019 17:43 - Son Güncelleme: 06.12.2019 17:51
Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Asfaltları ağlatan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti... Bu sene performansıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.

Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan oyunağı ile görüntülendi! Rüzgar gibi geçti, havasını attı

Genç yıldız, daha önce de çeşitli araçlarıyla fotoğraf vermişti.

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