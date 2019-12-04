Lille kazandı, Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı olay yarattı

Fransa Ligi 16'ıncı hafta maçında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, Olympique Lyon deplasmanındaydı. Lille, deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ama tartışmalar dinmedi. Nedeni ise Yusuf Yazıcı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...

04.12.2019 11:28 - Son Güncelleme: 04.12.2019 11:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





