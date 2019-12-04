Lille kazandı, Galtier'in Yusuf Yazıcı kararı olay yarattı
Fransa Ligi 16'ıncı hafta maçında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, Olympique Lyon deplasmanındaydı. Lille, deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ama tartışmalar dinmedi. Nedeni ise Yusuf Yazıcı. Lille Teknik Direktörü Galtier ligin 16'ıncı haftasında oynanan Lyon maçında ise Yusuf Yazıcı ile ilgili flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
04.12.2019 11:28
- Son Güncelleme: 04.12.2019 11:35
Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk olmuştu.
Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etmişti. Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya gerilmiti.
Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girmişti.
Yusuf Yazıcı'nın 12 dakika sahada kaldığı süre içerisinde gösterdiği performans ise teknik direktör Galtier'e tepki gösterilmesine neden olmuştu.
Tecrübeli çalıştırıcı, oyuna girdikten sonra kısa süre içerisinde oyunu hareketlendiren Yusuf Yazıcı hakkında, "PSG karşısında boğulmadık.