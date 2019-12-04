Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı | Son dakika spor haberleri
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da transfer döneminin hareketli geçmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin radarında olan bir isim de gündeme geldi. Ezeli rakibine transfer çalımı atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bu transfer için düğmeye basıldı. İşte son gelişmeler...
04.12.2019 11:14
- Son Güncelleme: 04.12.2019 11:14
Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken bu sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı.
Geçtiğimiz sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in ilk 13 haftasında 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgiyle 20 puan toplayarak 8. sırada kendsine yer buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde de istediği sonuçları alamayan Aslan, A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını kaybetti.
Devler Ligi'nde son olarak sahasında Club Brugge'ü ağırlayan ve uzatma dakikalarında yediği golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi şansını da zora soktu.
Fransız devi Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın ardından bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenini noktalayacak olan Galatasaray'da ara transfer dönemi ile birlikte yeni sezon çalışmaları da hız kazandı.