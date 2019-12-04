Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı | Son dakika spor haberleri

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ara transfer dönemine çevrildi. Ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Galatasaray'da transfer döneminin hareketli geçmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin radarında olan bir isim de gündeme geldi. Ezeli rakibine transfer çalımı atarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bu transfer için düğmeye basıldı. İşte son gelişmeler...

04.12.2019 11:14 - Son Güncelleme: 04.12.2019 11:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





