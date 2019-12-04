Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

Son olarak Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile evinde berabere kalan Trabzonspor, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında İzmir ekibi, Altay ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 11 tercihinde sürpriz bir karara imza atacağı öğrenildi. İşte Altay - Trabzonspor karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç önü bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

04.12.2019 14:44 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





