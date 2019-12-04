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Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

Son olarak Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray ile evinde berabere kalan Trabzonspor, rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Fırtına, Ziraat Türkiye Kupası 5.tur maçında İzmir ekibi, Altay ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın 11 tercihinde sürpriz bir karara imza atacağı öğrenildi. İşte Altay - Trabzonspor karşılaşması öncesi yaşanan gelişmeler, maç önü bilgileri ve iki takımın muhtemel 11'leri...

04.12.2019 14:44 - Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48
Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

Trabzonspor, Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında TFF 1. Lig takımlarından Altay'a konuk oluyor.

Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 18:30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

14 yıl aradan sonra karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Son 16'ya kalacak takımı belirleyecek olan rövanş karşılaşması ise 19 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

ALTAY VE TRABZONSPOR 14 YIL SONRA

TFF 1. Lig'e istediği gibi başlayamayan Altay, ligde üst üste 4 maçını kaybettikten sonra 1 Aralık Pazar günü konuk ettiği Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ünal Karaman'dan sürpriz tercih! Trabzonspor'un Altay maçında 11'inde...

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip Mardin Büyükşehir Başakspor ve Görelespor'u saf dışı bıraktı.

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