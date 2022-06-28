Küllerinden doğdu, Fener'e transfer oldu!
Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Bruma ile görüşmelerden netice alınmış ve oyuncular transfer edilmişti. Transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile yeniden yükselen Emre Mor'u kadrosuna katmak üzere...
28.06.2022 12:20 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:20
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler ile Emre Mor bir araya gelerek sözleşmede son detayları oluşturacak.
VOLKAN DEMİREL PARLATMIŞTI
Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük takımının başına gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yaşayan Emre Mor, tekrar büyük kulüplerin radarına girmişti.
Habere göre Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 2 milyon Euro + sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.