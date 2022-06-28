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Küllerinden doğdu, Fener'e transfer oldu!

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Lincoln Henrique ve Bruma ile görüşmelerden netice alınmış ve oyuncular transfer edilmişti. Transfer çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, Fatih Karagümrük ile yeniden yükselen Emre Mor'u kadrosuna katmak üzere...

28.06.2022 12:20 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:20
Küllerinden doğdu, Fener’e transfer oldu!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de bir süredir gündemde bulunan isimlerden olan Emre Mor'dan mutlu haber geldi.

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Küllerinden doğdu, Fener’e transfer oldu!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertliler ile Emre Mor bir araya gelerek sözleşmede son detayları oluşturacak.

Küllerinden doğdu, Fener’e transfer oldu!

VOLKAN DEMİREL PARLATMIŞTI

Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük takımının başına gelmesinin ardından performansında ciddi bir artış yaşayan Emre Mor, tekrar büyük kulüplerin radarına girmişti.

Küllerinden doğdu, Fener’e transfer oldu!

Habere göre Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük 2 milyon Euro + sonraki satıştan pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Küllerinden doğdu, Fener’e transfer oldu!

Emre Mor, Fatih Karagümrük ile çıktığı 26 karşılaşmada 5 gol 3 asist kaydetmişti.

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