Cimbom’un Vedat Muriqi planı: Teklif hazır...

LAZIO KÖŞEYE SIKIŞTI

Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat'ın bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak hem Mallorca'nın yapılan anlaşmaya göre belirlenen 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması hem de Kosovalı futbolcuya şu ana kadar ciddi bir talip çıkmaması Lazio'yu köşeye sıkıştırıyor.