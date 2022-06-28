Cimbom'un Vedat Muriqi planı: Teklif hazır...
Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzalayan Galatasaray, bomba bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Takımdaki golcü oyuncuların skor katkısından memnun olmayan Buruk, yeni bir forvet oyuncusu istemişti. Cenk Ergün önderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi gündeme geldi... Peki oyuncunun Galatasaray'a transferi konusunda durum ne? takvim.com.tr detaylara ulaştı...
Teknik direktör Okan Buruk ve futbol direktörü Cenk Ergün yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da forvet bölgesinde önemli değişiklikler planlanıyor. Buruk'un yeni sezonda düşünmediği Mbaye Diagne ve Bafetimbi Gomis'le yolları ayırmanın planını yapan sarı-kırmızılıların forvet listesinin ilk sırasında Vedat Muriç yer alıyor.
TEKLİF HAZIRLIĞI YAPILIYOR
Okan Buruk, Rizespor'da beraber çalıştığı ve oyun planına çok uygun olduğunu düşündüğü Kosovalı yıldızı yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray yönetimi bir yandan forvet rotasyonunda boşluk oluşturmaya çalışırken, bir yandan da Vedat Muriç için teklif hazırlığı yapıyor.
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta içinde Lazio ile resmi olarak temaslara başlayacak. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Lazio Sportif Direktörü Igli Tare ile yüz yüze görüşeceği ve 5 milyon Euro'luk teklif yapacağı öğrenildi. Bonus maddeleri ile beraber rakamın 8 milyon Euro'ya ulaşacağı da belirtiliyor.
LAZIO KÖŞEYE SIKIŞTI
Lazio kulübü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat'ın bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirledi. Ancak hem Mallorca'nın yapılan anlaşmaya göre belirlenen 12 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmaması hem de Kosovalı futbolcuya şu ana kadar ciddi bir talip çıkmaması Lazio'yu köşeye sıkıştırıyor.
SICAK BAKABİLİR
Ayrıca Vedat Muriqi'in de Lazio'lu yetkililerle görüşerek Galatasaray'dan teklif gelmesi durumunda sıcak bakacağını resmi olarak bildirdiği ifade ediliyor.