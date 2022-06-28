Enes Ünal'a dev kanca! İtalya'ya gidiyor
İspanya La Liga'nın son sezonunda gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Enes Ünal, İtalyan devinin radarına girdi. Genç yaşında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes, dev bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Peki hangi kulüp Enes Ünal'ı istiyor? İşte o kulüp...
28.06.2022 12:21 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:21
JUVENTUS İSTİYOR
İspanyol basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Juventus, Enes Ünal ile ilgileniyor.