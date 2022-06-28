Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

YEDEKLEYECEK

Geçtiğimiz sezonda 81.60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Dusan Vlahovic'i kadrosuna katan İtalyan ekibi, Enes Ünal'ı transfer ederek oyuncuyu hem forma rekabetine sokmak, hem de kadrodaki olası bir sakatlık durumunda verim alınabilecek oyuncu arayışını sonlandırmak istiyor.