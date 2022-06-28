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Enes Ünal'a dev kanca! İtalya'ya gidiyor

İspanya La Liga'nın son sezonunda gösterdiği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Enes Ünal, İtalyan devinin radarına girdi. Genç yaşında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes, dev bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Peki hangi kulüp Enes Ünal'ı istiyor? İşte o kulüp...

28.06.2022 12:21 - Son Güncelleme: 28.06.2022 12:21
Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen ve gösterdiği performansla büyük alkış toplayan Enes Ünal'a sürpriz bir talip çıktı.

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Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

Genç yaşında Bursaspor'dan Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal, beklenen patlamayı geride bıraktığımız sezonda göstermişti.

Milli yıldızımız, Avrupa'nın dev kulüplerini tekrar peşine takmıştı.

Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

JUVENTUS İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Juventus, Enes Ünal ile ilgileniyor.

Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

Habere göre 40 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Enes için 25 milyon Euro teklif edildi.

Enes Ünal’a dev kanca! İtalya’ya gidiyor

YEDEKLEYECEK

Geçtiğimiz sezonda 81.60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Dusan Vlahovic'i kadrosuna katan İtalyan ekibi, Enes Ünal'ı transfer ederek oyuncuyu hem forma rekabetine sokmak, hem de kadrodaki olası bir sakatlık durumunda verim alınabilecek oyuncu arayışını sonlandırmak istiyor.

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