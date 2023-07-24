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Kral geri döndü! Galatasaray'dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Son dakika transfer haberleri: Türkiye'nin Süper Lig'inin en köklü ve büyük takımlarından biri olan Galatasaray, transfer sezonunda attığı adımlarla futbol camiasında büyük yankı uyandırıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan Galatasaray, kadrosuna dünyaca ünlü yıldız futbolcuları katarak gücüne güç katıyor.

24.07.2023 13:10 - Son Güncelleme: 24.07.2023 13:11
Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Galatasaray, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa büyük katkı sağlayan Mauro Icardi ile yeni bir sözleşme imzaladı. Galatasaray yönetimi ve Mauro Icardi, 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Bu uzun süreli sözleşme, Galatasaray taraftarını sevindirirken, Paris Saint Germain ile yapılan 10 milyon euro'luk bonservis anlaşması da taksitler halinde ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, Icardi'nin maaşının içine bonuslar da dahil edilerek toplamda 10 milyon euro'luk bir ücretin verileceği belirtildi.

Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Wilfried Zaha Galatasaray'da

Galatasaray'ın transfer atağı devam ediyor. Crystal Palace'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği bir ortamda Galatasaray ile anlaşma sağladı.

Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Zaha, İstanbul'a gelerek transfer görüşmelerine başladı. Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile resmi görüşmelere başlandığı duyuruldu. Bu transfer, Türk spor camiasında büyük ses getiren bir hamle oldu.

Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Cedric Bakambu Galatasaray'a Katılıyor

Galatasaray, forvet hattına önemli bir ismi daha ekliyor. Al-Nasr ile yapılan anlaşma sonucunda Cedric Bakambu'nun kadroya dahil edileceği açıklandı. Bu transfer için Al-Nasr'a 700 bin euro'luk bir bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken, Bakambu'nun senelik 1,5 milyon euro kazanacağı duyuruldu. Transferler KAP'a bildirilerek resmiyet kazandırılıyor.

Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Galatasaray'ın yıldız isimlerle güçlenme hamlesi, takımın gelecek sezon için büyük bir iddiası olduğunu gösteriyor. Taraftarlar, bu önemli transferlerle birlikte heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. Galatasaray'ın transfer atağı spor camiasında dikkat çekerken, takımın performansı merakla bekleniyor.

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