Kral geri döndü! Galatasaray’dan bir günde taraftarları mest eden transferler! Dünya basını şaşkına döndü! Bunu kimse beklemiyordu!

Bu uzun süreli sözleşme, Galatasaray taraftarını sevindirirken, Paris Saint Germain ile yapılan 10 milyon euro'luk bonservis anlaşması da taksitler halinde ödeneceği duyuruldu. Ayrıca, Icardi'nin maaşının içine bonuslar da dahil edilerek toplamda 10 milyon euro'luk bir ücretin verileceği belirtildi.