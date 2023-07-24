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Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek. Yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır da yol ayrımına geldi. Yönetimin satış listesine koyduğu başarılı file bekçisi, İngiliz devinden transfer teklifi aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detaylar...

24.07.2023 21:39 - Son Güncelleme: 24.07.2023 21:39
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Yeni sezona İsmail Kartal yönetiminde giriş yapacak olan Kanarya, hazırlıklarına da tam gaz devam ediyor.

Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Bu hafta içerisinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi eleme maçı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş transfer gelişmeleri de yaşıyor.

Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

Uzun süredir peşinden koştuğu Wilfred Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi de Hoffenheim'e sattı.

Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı

12.3 MİLYONA GİTTİ
Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.

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