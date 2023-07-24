Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı
Son dakika spor haberi: Son olarak Attila Szalai ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de üst üste vedalar yaşanmaya devam edecek. Yaptığı oyuncu satışlarıyla dikkat çeken sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır da yol ayrımına geldi. Yönetimin satış listesine koyduğu başarılı file bekçisi, İngiliz devinden transfer teklifi aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detaylar...
24.07.2023 21:39 - Son Güncelleme: 24.07.2023 21:39
Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Bu hafta içerisinde oynanacak olan UEFA Konferans Ligi eleme maçı için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, flaş transfer gelişmeleri de yaşıyor.
Uzun süredir peşinden koştuğu Wilfred Zaha'yı Galatasaray'a kaptıran sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi de Hoffenheim'e sattı.
12.3 MİLYONA GİTTİ
Fenerbahçe, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin 12 milyon 300 bin avro bonservis bedeliyle Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olduğunu açıkladı.