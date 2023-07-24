Erden Timur araya girdi dengeler değişti! Wilfried Zaha transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray’ın Zaha transferi dünya basınında

GUARDIAN: Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için girişimleri oldu. Galatasaray'daki ücretinin Premier Lig ya da Suudi Arabistan'da kazanacağından daha düşük olacağı anlaşılıyor. Buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımını tercih etti.