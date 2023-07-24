Erden Timur araya girdi dengeler değişti! Wilfried Zaha transferinin perde arkası ortaya çıktı! Galatasaray'ın Zaha transferi dünya basınında
Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 yılı şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'ye büyük bir transfer çalımı attı. Fenerbahçe'nin renklerine katmak için büyük çaba verdiği İngiliz oyuncuyla görüşmelere başlandığını KAP'a bildiren ve Zaha'yı İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, sağlık kontrolleri sonrası resmi sözleşmeye imza atacak. Transferin perde arkasında ise yine Erden Timur'un Zaha ile yaptığı görüşme var. Öte yandan Galatasaray'ın Zaha transferi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar...
Sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için çabaladığı Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'yı İstanbul'a getirdi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen Wilfried Zaha'yı binlerce Galatasaray taraftarı karşıladı. Taraftarlar tezahüratlarla 30 yaşındaki futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Bayraklarla ve meşalelerle kendisini karşılayan kalabalık karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Wilfried Zaha, havalimanı çıkışında taraftarlara ilk üçlüsünü çektirdi.
Wilfried Zaha'nın ilk sözleri "Beni karşılamaya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum" oldu.
ZAHA TRANSFERİ DÜNYA BASININDA!
Zaha'nın Galatasaray'a transferi dünya basınında da gündem oldu. Manşetlerini Zaha ile dolduran dünya basını şu ifadeleri kullandı:
BBC: Kariyerinin çoğunu Crystal Palace'ta geçirdi. Sözleşmesinin sona erdiği kulübü kendisine haftalık 200 bin sterlinlik teklifte bulundu. Ancak Zaha buna karşın, Palace'a dönmedi ve Galatasaray'ın yolunu tuttu.
GUARDIAN: Crystal Palace, Lazio, Al-Nassr ve Fenerbahçe'nin kendisini transfer etmek için girişimleri oldu. Galatasaray'daki ücretinin Premier Lig ya da Suudi Arabistan'da kazanacağından daha düşük olacağı anlaşılıyor. Buna karşın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türk takımını tercih etti.