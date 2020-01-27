Kobe Bryant'ın ölümü sonrası spor camiası yasta!
Başta formasını giydiği LA Lakers olmak üzere dünya basketbolunun efsanevi isimlerinden biri olan Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazası sonrası 41 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kobe Bryant'ın erken ölümü şok etkisi yarattı. Ölüm haberi sonrası basketbolculardan, futbolculara tüm sporcular üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi.
27.01.2020 11:08
- Son Güncelleme: 27.01.2020 11:26
Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, spor dünyasını yasa boğdu.
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