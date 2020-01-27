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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 2. sıraya kadar tırmanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. TFF'nin limit kararı nedeniyle transfer yapmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip, bazı isimlerle yollarını ayırarak bütçe oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız bir ismin takımdan ayrılışına izin verildiği öğrenildi. İşte o gelişme...

27.01.2020 09:53 - Son Güncelleme: 27.01.2020 09:53
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, taraftarı önünde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.

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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Alman yıldızı Max Kruse ve Kosovalı golcüsü Vedat Muriç ile galibiyete ulaşan Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından rotasını transfere çevirdi. Sarı lacivertli kurmaylar, gelecek ve gidecek isimler için son noktayı koyarken, düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Daha önce İtalya Serie A devlerinden Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez ile anlaşma sağlayan ancak TFF'nin harcama limitinden dolayı bu transferi gerçekleştiremeyen sarı lacivertliler, kısa süre içerisinde bu sorunu çözmek istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan TFF'nin 16 milyonluk limit arttırma rakamını yükseltmek için girişimlerini hızlanırırken, diğer yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

ZAJC İÇİN ÖZEL OPERASYON
Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Empoli'den 3,5 milyon euro bedelle transfer edilen Miha Zajc için özel bir operasyon yürütülüyor.

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