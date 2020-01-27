Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, taraftarı önünde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.