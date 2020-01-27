Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Yıldız ismin takımı belli oluyor
Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 2. sıraya kadar tırmanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. TFF'nin limit kararı nedeniyle transfer yapmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip, bazı isimlerle yollarını ayırarak bütçe oluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız bir ismin takımdan ayrılışına izin verildiği öğrenildi. İşte o gelişme...
27.01.2020 09:53
- Son Güncelleme: 27.01.2020 09:53
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında ligin şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrılırken, taraftarı önünde şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu bir kez daha ispatladı.
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