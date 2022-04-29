Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’in Galatasaray’dan ayrılmasıyla ilgili flaş sözler: Başarısızlık vardı ama...

HİYERARŞİ ASKERLİK GİBİYDİ, BENİ SİNDİRDİ

Çok büyük bir hiyerarşi vardı. Askerlikteki rütbecilik dönemleri vardı bana göre. Yani 'sen şusun, ben buyum, sen haddini bileceksin. Ve sesini ne olursa olsun çıkarmayacaksın.' Ben de yapı gereği küçük de olsam bana haksızlık yapılıyor ise susamam. Karşı çıkarım ya da tatlı dille kendimi ifade etmeye çalışırım. O zamanlar belki böyle bir şey görmedikleri için bana karşı keskin bir tavır vardı futbolculardan. Bu beni gerçekten sindirdi. O zaman "Allahım ne olur bugün ayağıma top değmesin. Değerse kaybedeceğim. Sakatlayacaklar, kötü davranacaklar ve ben idmanı top değmeden geçeyim" diye diye 1 yılı bitirdim Başakşehir'de.